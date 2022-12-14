Розвідка Британії прокоментувала чутки про відставку очільника Генштабу РФ

У британській розвідці розповіли, що підтвердити чутки про нібито відставку начальника російського Генштабу Валєрія Герасимова поки неможливо, але напруга між різними групами російських військових через невдачі в Україні, швидше за все, є і на найвищому рівні. ﻿Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 14 грудня, повідомляє Європейська правда.

У ньому згадують критику Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, нібито з власного досвіду участі у бойових діях проти України, недоліків стратегічного планування у російській армії, побудови масштабних оборонних укріплень, які, на його думку, не виправдають себе у сучасній війні.

У британській розвідці вважають, що критика від Гіркіна є одним із відображень напружених дебатів серед російських військових загалом щодо того, як ведеться війна.