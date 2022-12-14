Повітряні сили: Росія запускає "Шахеди" з Азовського моря

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що Росія 14 грудня запускає іранські безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря, зараз десяток - збиті.

"14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131"" , - йдеться у повідомленні.

Ударні БпЛА летять із східного узбережжя Азовського моря. Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти боєприпасів, що барражують.

Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних сил України вже знищено десять "шахедів" супротивника".

У Повітряних силах зазначають, що станом на 8:10 бойова робота ще триває. Українців закликають дотримуватись правил безпеки в регіонах, де оголошено повітряну тривогу.