Генштаб: Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили близько 740 російських окупантів, всього з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила вже близько 96 тисяч військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 2 970 (+4) од.

бойових броньованих машин – 5 937 (+7) од.,

артилерійських систем – 1 931 (+0) од.,

РСЗВ – 404 (+0) од.,

засобів ППО – 211 (+0) од.,

літаків – 281 (+0) од.,

вертольотів – 264 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од.,

крилатих ракет - 592 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од.,

спеціальної техніки – 171 (+1) од.

Дані уточнюються.