Генштаб: Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів

Генштаб: Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили близько 740 російських окупантів, всього з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила вже близько 96 тисяч військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 970 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 5 937 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 1 931 (+0) од.,
  • РСЗВ – 404 (+0) од.,
  • засобів ППО – 211 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • вертольотів – 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 592 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од.,
  • спеціальної техніки – 171 (+1) од.

Дані уточнюються.

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