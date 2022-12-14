Генштаб: Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські захисники знищили близько 740 російських окупантів, всього з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила вже близько 96 тисяч військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,
- танків - 2 970 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 5 937 (+7) од.,
- артилерійських систем – 1 931 (+0) од.,
- РСЗВ – 404 (+0) од.,
- засобів ППО – 211 (+0) од.,
- літаків – 281 (+0) од.,
- вертольотів – 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од.,
- крилатих ракет - 592 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 171 (+1) од.
Дані уточнюються.