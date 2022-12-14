Під час ранкової атаки жоден енергооб'єкт не постраждав – Укренерго

Об'єкти енергоінфраструктури не зазнали ушкоджень під час масованої атаки дронів зранку 14 грудня завдяки "блискучій роботі" сил ППО - всі 13 БПЛА було збито. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною, повідомляють в "Укренерго".

"Вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії" , - підкреслили в компанії.

В "Укренерго" наголошують, що найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників.Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.