Лідери Косова підписали заявку на вступ до ЄС
Президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали у середу заявку на членство в Європейському Союзі, повідомляє Європейська правда.
Османі зазначила, що сьогодні "історичний момент", і Косово стало на крок ближчим до здійснення мрії тих, хто пожертвував своїм життям за свободу, незалежність і демократію, а також "до здійснення нашого спільного і непохитного прагнення приєднатися до Європейського Союзу".
Османі зазначила, що для громадян Косова немає іншої альтернативи, ніж вступ до ЄС. За її словами, Косово заслуговує бути частиною ЄС.
"Наймолодша країна на найстарішому континенті, країна політичного плюралізму, Косово з вільною ринковою економікою, заслуговує бути частиною сім’ї ЄС. Наш шлях вперед чіткий, процес може бути довгостроковим, але ми зробимо всю роботу, щоб ЄС міг легше виконувати свою", - сказала Османі.