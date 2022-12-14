Лідери Косова підписали заявку на вступ до ЄС

Президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали у середу заявку на членство в Європейському Союзі, повідомляє Європейська правда.

Османі зазначила, що сьогодні "історичний момент", і Косово стало на крок ближчим до здійснення мрії тих, хто пожертвував своїм життям за свободу, незалежність і демократію, а також "до здійснення нашого спільного і непохитного прагнення приєднатися до Європейського Союзу".

A historic moment. ???????? ????????A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2022

Османі зазначила, що для громадян Косова немає іншої альтернативи, ніж вступ до ЄС. За її словами, Косово заслуговує бути частиною ЄС.