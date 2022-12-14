Sky News: Британія готує українських суддів для процесів над росіянами
Видання Sky News повідомляє, що Великобританія проведе навчання для 90 українських суддів для подальшого проведення ними судових процесів щодо військових злочинів Росії під час війни проти України, повідомляє Дзеркало тижня.
За даними видання, сесії у секретному місці минулого тижня відвідала вже перша група наших суддів. Найближчими місяцями навчання пройдуть усі.
Великобританія також фінансує програму. На неї Лондон виділив 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів.
"Програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна" , - цитує видання слова генпрокурора Британії Вікторії Прентіс.