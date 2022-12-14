У ЗСУ розповіли про тактику використання Росією іранських дронів-камікадзе

Російські військові роблять атаки на Україну дронами-камікадзе "Shahed" у темний час доби, щоб засобам ППО було важче їх виявити, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Тактика, притаманна у застосуванні цих БПЛА, — це ніч, умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темряві засобами, якими збивають їх: це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а вже зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають" , — пояснив Ігнат.

За його словами, перед атакою росіяни ведуть розвідку, намагаються виявити слабкі місця сил українського ППО, щоб уникнути попадання до зони їхньої дії.

Як повідомлялось, вранці 14 грудня на Київщині знищили 13 дронів-камікадзе.