Європарламент схвалив пакет допомоги Україні на 18 млрд євро

Депутати Європарламенту у середу, 14 грудня, підтримали пакет допомоги Україні на 18 млрд євро у 2023 році, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Довгостроковий кредит, який надається Україні на пільгових умовах, але за умови проведення реформ покриє основні державні послуги, включаючи утримання лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

"Він також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка постійно зазнає атак з боку Росії" , — йдеться у повідомленні пресслужби.

Парламент підтримав допомогу Україні за терміновою процедурою, попри вето Угорщини на початкову пропозицію.

Рішення ЄП дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами позики як альтернативи бюджету ЄС.

10 грудня Рада Європейського Союзу затвердила пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро.

Цього тижня Угорщина зняла свої заперечення проти кредиту ЄС Україні після того, як частково було розморожено фінансову підтримку Євросоюзу для Будапешта. Раніше її було заморожено через проблеми з верховенством закону в країні.