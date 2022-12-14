Беларускі Гаюн: У небі Білорусі помітили російський розвідувальний літак

У повітряному просторі Білорусі помітили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн в Telegram.

"До Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління: Іл-76 А-50У Сергей Атаянц з реєстраційним номером RF-93966" , - йдеться в повідомленні.

За даними групи, російський літак зайшов на посадку на аеродром у Мачулищах приблизно о 14:27 за київським часом.

Беларускі Гаюн також опублікували відео з імовірним А-50У.

Зазначається, що саме цей літак уже був помічений у Білорусі у лютому 2022 року.

13 грудня Білорусь розпочала раптову перевірку боєготовності своїх військ.

До цього режим Олександра Лукашенка оголосив про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу».

16 листопада президент України Володимир Зеленський говорив, що вторгнення з боку Білорусі зараз не має сенсу. Водночас, він підтвердив, що кількість військових там збільшилася.