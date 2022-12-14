Бутусов: Під Бахмутом у повному складі знищили штурмову групу Вагнера

Під Бахмутом Донецької області було знищено штурмову групу російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це написав у Telegram-каналі головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов, пославшись на відповідне відео.

Telegram-канал Supernova+, який поширив відео, стверджує, що вбиті окупанти — бойовики ПВК Вагнер.

Відео містить кадри з тілами вбитих

4 грудня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявляв, що росіяни втрачають під Бахмутом від 50 до 100 людей убитими на день і стільки ж пораненими.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, захоплення Бахмута має для російських окупантів символічне значення.

В ефірі телемарафону Сирський розповідав, що призначалось шість-сім термінів, коли окупанти мали захопити місто, але захисники України щоразу знищували ворога і зривали його плани. Окупанти змінювали командувачів, нарощували чисельність військ, але за цей час просунулися максимум на п'ять кілометрів.