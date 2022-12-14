NYT: Заколотники в Німеччині планували вбити канцлера Шольца

Заколотники, які готували державний переворот у Німеччині, планували вбити канцлера Олафа Шольца, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Про деталі розслідування NYT розповіли на умовах анонімності три особи, знайомі з перебігом розслідування: депутат, головний помічник іншого депутата та ще один німецький чиновник.

За їхніми словами, під час рейдів проти угруповання, які охопили 150 населених пунктів у всій країні, слідчі конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї. Вони також знайшли тисячі набоїв для іншої зброї.

Також поліція виявила понад 100 угод про нерозголошення. У них підписанти клянуться зберігати в таємниці плани групи, які включали штурм німецького парламенту та арешти його членів, а також вбивство канцлера. За словами двох джерел, багато з цих контрактів було підписано із визнанням того, що розкриття цієї інформації має каратися смертю.

Наразі поліція заарештувала 23 підозрюваних і веде розслідування щодо ще 31 людини.

Законодавці заявили, що їх турбують потенційні зв'язки між принцом Генріхом XIII, якого звинувачують у тому, що він є лідером змови, та російським консульством у східному місті Лейпцигу.

Принц двічі відвідував це російське консульство, де, як стверджується, зустрічався із російськими дипломатами. За словами депутата, один із візитів відбувся у червні у День Росії.

7 грудня німецькі правоохоронці у ході масштабної спецоперації знешкодили терористичну групу, яка готувала державний переворот. За їхньою інформацією, члени групи планували силове захоплення державних установ. Було затримано 25 осіб, серед яких є громадянка Росії.

Загалом у справі фігурує щонайменше 52 підозрювані, обшуки пройшли на 137 пов'язаних з ними об'єктах.

За версією слідства, угруповання було сформоване восени 2021 року і з того часу проводило регулярні зустрічі.

За даними ЗМІ, метою угруповання було повалення нинішнього конституційного ладу Федеративної Республіки Німеччина та державотворення на зразок Німецького рейху 1871 року. Центральною фігурою змови німецькі ЗМІ називають 71-річного Генріха — нащадка німецького княжого роду, який працював фінансовим консультантом, а за планом змовників мав стати «регентом» нової "держави".