The Insider: У Ростовській області підірвали колії, якими йшли ешелони з технікою РФ

Невідомі підірвали у Ростовській області залізничні колії, якими йшли ешелони з військової техніків російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 14 грудня, повідомив The Insider з посиланням на Telegram-канали Роспартизан та Всенародного руху легіону Свобода Росії.

Як стверджується, саме цією ділянкою залізниці перекидалася військова техніка до прикордонних з Україною регіонів РФ.

Крім того, було опубліковано відео ймовірного підриву, проте, як зазначають ЗМІ, воно могло бути зняте ще на початку грудня.