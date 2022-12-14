У Міноборони пояснили, чому дані про втрати ЗСУ засекречені

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому втрати захисників України засекречені, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Маляр розповіла, що тактика поведінки військ у воєнній науці залежить в тому числі від співвідношення втрат у противника.

"Вони рахують, скільки втрат від загальної кількості. Там є певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати тактику. Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, ось і все… Закінчиться війна, все [стане відомо]. Родичі отримують виплати, ми ховаємо, це неможливо зовсім приховати" , - заявила вона.

За словами Маляр, цивільним важко зрозуміти, яка інформація може нашкодити військовим.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що достовірну інформацію про втрати мають озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони чи верховний головнокомандувач. Він сказав, що президент оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент».

1 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати України під час розв'язаної Росією повномасштабної війни складають до 13 тисяч загиблих захисників.

30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що втрати України під час повномасштабної війни нібито склали 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних. При цьому не уточнювалось, звідки ці цифри. За деякий час цю частину заяви вирізали з промови глави Єврокомісії. Також вона зникла у текстовій версії.

11 листопада президент України Володимир Зеленський казав, що втрати країни-агресора Росії у війні проти України вдесятеро перевищують українські. 4 листопада глава держави заявляв, що російські окупанти втратили на Донеччині стільки своїх військових і боєприпасів, «скільки, напевно, не втрачали у двох Чеченських війнах разом узятих».

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила близько 96 000 своїх військових, за минулу добу - 740.