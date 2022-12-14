Хлань: Війська РФ хочуть створити сіру зону по обидва боки Дніпра на Херсонщині

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань вважає, що російські окупанти хочуть створити сіру зону з обох боків Дніпра на Херсонщині, повідомляє Новое время.

У коментарі 24 каналу Хлань повідомив, що окупанти намагаються виселити з тимчасово окупованого лівобережжя Дніпра людей, силоміць змушуючи їх залишити свої будинки. Він наголосив, що росіяни також ведуть обстріли ще окупованого берега, щоб змусити людей виїхати.

"Це все робиться для того, щоб змусити людей залишити свої будинки і виселити їх з 15 км зони вздовж Дніпра" , - заявив він.

Хлань нагадав, що окупанти продовжують обстрілювати і звільнену частину Херсонської області.

"Я вважаю, що окупанти намагаються створити таку сіру зону з обох боків Дніпра за допомогою цих злочинних обстрілів, які тривають щоденно та щонічно" , — наголосив він.

Після втечі російських окупантів із Херсона 11 листопада війська РФ практично щодня обстрілюють звільнене місто.

Вдень у середу, 14 грудня, війська РФ обстріляли Херсон — пошкоджено будівлю Херсонської обласної військової адміністрації, у місті поранено шістьох людей.