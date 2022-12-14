Генштаб: Росіяни намагаються покращити тактичне положення на двох напрямках

Війська РФ зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Українська авіація протягом 14 грудня завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Також є підтвердження ураження району зосередження окупантів біля Вербового Запорізької області 12 грудня: знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військових РФ уточнюються.

Окупанти протягом доби завдали 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також війська РФ здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по Херсону.

З напрямку східного узбережжя Азовського моря росіяни запустили іранські дрони по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 дронів окупантів збито, об’єкти енергетичної інфраструктури не постраждали.

За даними Генштабу, окупанти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я на захоплених землях для лікування поранених своїх військових найманців приватних військових кампаній. Так, у Луганську на території міського шкірно-венерологічного диспансеру лікуються поранені представники ПВК "Вагнер".