Подоляк: Словаччина хоче передати Україні літаки, але їй потрібна заміна

Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але хоче отримати натомість іншу авіаційну техніку, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В етері телемарафону Подоляк нагадав, що Словаччина займає абсолютно проукраїнську позицію та громадська думка у цій країні повністю на боці України.

"Вони хочуть передати нам літаки та передадуть їх, але це питання заміни. Тобто ці літаки вони використовують у рамках бойових чергувань і хочуть отримати заміну цим літакам" , — сказав радник.

Подоляк наголосив, що Росія сьогодні демонструє абсолютну неповагу до міжнародного права, тому західні країни хочуть мати закрите небо у себе.

"Це питання точно буде вирішено. Ми точно отримуватимемо більше зброї. І ми точно отримаємо від Словаччини все, що нам потрібно" , — заявив він.

12 грудня Словаччина висловила свою готовність передати на потреби ЗСУ свої винищувачі МіГ-29. Це питання вже обговорювалося з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що винищувачі МіГ-29 не зроблять погоди на полі бою, тому для ЗСУ потрібні сучасні літаки.