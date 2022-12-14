Подоляк: Словаччина хоче передати Україні літаки, але їй потрібна заміна
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але хоче отримати натомість іншу авіаційну техніку, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
В етері телемарафону Подоляк нагадав, що Словаччина займає абсолютно проукраїнську позицію та громадська думка у цій країні повністю на боці України.
"Вони хочуть передати нам літаки та передадуть їх, але це питання заміни. Тобто ці літаки вони використовують у рамках бойових чергувань і хочуть отримати заміну цим літакам", — сказав радник.
Подоляк наголосив, що Росія сьогодні демонструє абсолютну неповагу до міжнародного права, тому західні країни хочуть мати закрите небо у себе.
"Це питання точно буде вирішено. Ми точно отримуватимемо більше зброї. І ми точно отримаємо від Словаччини все, що нам потрібно", — заявив він.
12 грудня Словаччина висловила свою готовність передати на потреби ЗСУ свої винищувачі МіГ-29. Це питання вже обговорювалося з українським президентом Володимиром Зеленським.
Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що винищувачі МіГ-29 не зроблять погоди на полі бою, тому для ЗСУ потрібні сучасні літаки.