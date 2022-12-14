Білий дім не вважає, що війна Росії проти України завершиться до кінця року

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб війна РФ проти України завершилася до кінця року, але розуміє, що це є малоймовірним, повідомляє Новое время.

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у середу, 14 грудня.

Кірбі наголосив, що обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі.

"Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, особливо в Бахмуті та навколо нього — невеликій площі порівняно з деякими іншими битвами в Україні за останні дев'ять місяців, але з дуже інтенсивними боями. Росіяни також займають оборонні позиції по всьому півдні, а українці продовжують наступати. Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуться протягом деякого часу в майбутньому" , — наголосив він.

На його думку, незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів Великої сімки сказав, що пропонує країні-агресору Росії вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво.

Пізніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ з України до кінця року «не може бути й йтися».