WSJ: Сі Цзіньпін посилює ставку на Путіна, публічно засуджуючи ядерний шантаж

Глава КНР Сі Цзіньпін посилює ставку на російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, опублікованій в середу, 14 грудня.

За даними видання, Сі Цзьньпін кілька місяців намагався дистанціюватися від Росії на тлі її воєнних провалів в Україні, але непублічно він «підсилює довгострокову ставку на Росію».

Як пише WSJ із посиланням на політичних радників Пекіна, останніми тижнями глава КНР доручив уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. План включає збільшення імпорту російської нафти, газу та сільгосптоварів, розширення енергетичної співпраці в Арктиці та збільшення інвестицій в інфраструктуру країни-агресора — залізниці та порти. Також Китай і Росія проводять більше фінансових операцій у рублях та юанях, а не в євро чи доларах, щоб захиститися від санкцій і збільшити обіг китайської валюти.

"Росія і Китай тривалий час прагнули послабити вплив США у світі, і ця спільна мета останніми роками привертає більше уваги. Дві країни впевнені в тому, що можуть змінити світовий порядок, який вважають упередженим на користь Заходу і його союзників" , — сказано у статті.

Автори матеріалу нагадують, що Китай прямо не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але не підтримував дії російського режиму відкрито. Також Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і підтвердив президенту США Джо Байдену, що виступає проти застосування ядерної зброї в Україні після погроз російського диктатора Володимира Путіна. При цьому в повідомленні китайської пресслужби цей коментар упустили, «щоб у Путіна не склалося враження, що лідери об'єдналися проти нього», сказали знайомі з думкою Пекіна джерела.

Представниця американського аналітичного центру Stimson Center Юнь Сунь сказала, що, на її думку, «домінування Китаю у відносинах [з Росією] зростає» і Пекін зараз «вважає зверхнє ставлення до Росії прийнятним».