У СБУ розповіли про результати обшуків на об'єктах УПЦ МП

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях, повідомляє Новое время.

Правоохоронці повідомляють, що на території єпархій знайшли російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ та «методички» патріарха РПЦ Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через віруючих.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, зокрема авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна, зазначають у спецслужбі.

У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови та культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Обшуки в УПЦ МП / Фото: СБУ

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ.

У єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «Про забезпечення взаємодії з військовими комісаріатами РФ».

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів».

Також встановлено, що місцевий священик у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

На території одного з монастирів Рівненської області було викрито послушника з російським паспортом та контактами у РФ.

Обшуки в УПЦ МП / Фото: СБУ

Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

У Роменській єпархії виявлено клірик із партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлені на експертизу для ухвалення подальших процесуальних дій, зазначають у СБУ.