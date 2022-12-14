Зеленський: Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців
Сенат Чехії 14 грудня визнав Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави подякував чеським парламентаріям за це рішення.
"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", — написав він.
Як повідомлялось, у квітні нижня палата парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українців.