Залужний про важкі бої на Сході: ЗСУ готуються до різних сценаріїв
Сили оборони з урахуванням важкої ситуації на Сході України готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.
За його словами, сьогодні пройшли переговори з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.
"Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці", — зазначив він.
Нагадаємо, напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном актуальну ситуацію на фронті. До розмови долучилися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник Міноборони Олексій Резніков.