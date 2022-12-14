Залужний про важкі бої на Сході: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

Сили оборони з урахуванням важкої ситуації на Сході України готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

За його словами, сьогодні пройшли переговори з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.

"Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці" , — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном актуальну ситуацію на фронті. До розмови долучилися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник Міноборони Олексій Резніков.