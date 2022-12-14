Подоляк назвав реальні втрати російських окупантів в Україні

Реальні втрати російських окупантів в Україні перевищують 100 тисяч осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в телеефірі 24 каналу.

Подоляк пояснив, чому втрати російських військових насправді більші, ніж наводить щоденно Генштаб ЗСУ. У Міністерстві оборони РФ втрати взагалі рахують окремо по кожному виду військ.

"Наприклад, росіяни окремо рахують втрати неконтрактних осіб — зеків, які мають відношення до ПВК "Вагнер" і які не вважаються за втрати Міноборони країни-агресорки. Крім того, окремо рахуються і втрати Росгвардії, яка займається каральними операціями на окупованих територіях України. Тож, реальна кількість ліквідованих загарбників є більшою" , — вважає радник Офісу президента.

За його словами, загалом реальна кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб.

"І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває. Вони говорять про те, що мобілізації немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом. Росіяни збирають людей та відправляють на фронт, тому що 90-92% артилерійських втрат — це люди, які не доходять до стрілецьких боїв. Тож, в Росії ці втрати намагаються компенсувати через програми нескінченної мобілізації" , — пояснює Подоляк.

У Росії радіють, що на війну йдуть зеки замість звичайних мобілізованих. Але мобілізація, на думку радника, триватиме, доки у Росії не відбудеться трансформація політичного устрою. З іншого боку, як зазначає радник, зеки — це не та категорія людей, які воюють в Україні на будь-яких ідеологічних засадах. Як вважає Подоляк, перед ними ставлять просте завдання — максимально знищувати українців та руйнувати нашу державу.

"А зекам це ідеально підходить, адже вони можуть чинити страшні злочини, за які не будуть покарані в країні-агресорці. Однак тут на них чекають Збройні сили України" , — запевнив радник.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN сказав, що втрати серед російських військових у війні перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.