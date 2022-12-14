Шольц закликав Путіна закінчити війну негайно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського диктатора Володимира Путіна «закінчити війну негайно», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Spiegel.

"Жорстокі вбивства повинні припинитися, Путін повинен закінчути війну негайно" , - сказав Шольц у середу, 14 грудня, у Брюсселі.

Він також наголосив, що Статут ООН має застосовуватися «до всіх і скрізь», а Росія, напавши на Україну, поставила це під сумнів.

"Жодна держава не має права вторгатися в іншу, і ядерні погрози неприйнятні" , - додав канцлер.

Раніше Шольц говорив, що плани Путіна розділити Європу, завдати шкоди демократії та швидко захопити Україну провалилися.

При цьому канцлер вважає, що відновлення економічної співпраці з РФ можливе після завершення війни в Україні.