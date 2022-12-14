ОП: Ситуація в енергосистемі покращилася, ось-ось скасують аварійні відключення

Ситуація в енергосистемі України цього тижня покращилася. Найближчими днями усі регіони можуть вийти на планові відключення світла, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася. Нам вдалося у більшості областей вийти на графіки планових відключень" , - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що сьогодні аварійні відключення застосовувалися лише у кількох областях.

"Ми хочемо найближчими днями у всіх областях України вийти на планові відключення" , - додав Тимошенко.

Також заступник голови ОП нагадав, що відключення світла можуть бути й в регіонах, де не було обстрілів.

Росія з жовтня регулярно завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Проблеми з енергопостачанням торкнулися багатьох міст і регіонів, у тому числі Києва. За оцінками влади, пошкоджено всі ТЕС та ГЕС, а також 40% об'єктів високовольтної мережі.