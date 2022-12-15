Ілон Маск повідомив про нове правило у Twitter

У Twiiter блокуватимуть акаунти, які розміщують інформацію про поточне місцезнаходження людей, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження будь-кого в реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки" , - зазначив мільярдер.

Маск пояснив, що правило стосується розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі.

У той же час власник Twitter додав, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не каратиметься блокуванням.