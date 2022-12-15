Погода в Україні на 15 грудня: Завірюхи та мокрий сніг

Сьогодні, 15 грудня, у більшості областей України пройде сніг та мокрий сніг, місцями сильний вітер та хуртовини. Температура у Києві близько 0°. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно, у північній частині сніг, мокрий сніг місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, у південній частині вдень дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів" , - пишуть синоптики.

На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 2-7° тепла, у Криму до 10°.

У Київській області опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с, хуртовина. Температура в області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; по Києву вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.