Ситуація на фронті на ранок 15 грудня: інформація Генштабу

За добу 14 грудня українські воїни відбили атаки російських окупантів у районах Верхньокам'янського, Яківлівки, Соледара, Бахмута, Веселого та Мар'їнки Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Противник завдав 31 авіаційного та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також зробив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню" , - зазначили у відомстві.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог вплинув районами Липівки та Хренівки Чернігівської області.

На Куп'янському напрямку обстріляли позиції українських військ у районах населених пунктів Красна Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Майданчик та Краснопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське та Ведмеже Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них Верхньокам'яне, Спірне, Білогорівка, Яківство, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитування Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

На Авдіївському напрямку вогневу поразку зазнали позиції українських військ у районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. В останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.

На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Ненудному Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції українських військ та громадянську інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19-ти населених пунктів. Зокрема, Времівка та Новопілля Донецької області; Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка у Запоріжжі; Нововоронцівка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Бурштинове Херсонської області та місто Херсон.