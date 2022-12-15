Генштаб: ЗСУ відбили ворожі атаки біля 6 населених пунктів

14 грудня Сили оборони України відбили атаки в районах 6 населених пунктів та вразили 2 пункти управління ворога, повідомляє Українська правда.

"Минулої доби наші воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яківлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка Донецької області.

Противник завдав 31 авіаційного та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України", - повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог завдав вогневої дії районам Липівки та Хренівки Чернігівської області.