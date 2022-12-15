Польща заблокувала надання 18 млрд євро для України - Politico

Уряд Польщі заблокував пакетну угоду Євросоюзу, яка передбачає надання Україні макрофінансової допомоги на 2023 рік, повідомляє Politico з посиланням на одразу чотирьох європейських дипломатів, повідомляє Новое время.

Причиною відмови підтримати цей документ називають один із його пунктів, який встановлює мінімальну ставку податку на прибуток великих корпорацій у розмірі 15%.

Вирішити це питання на рівні послів не вдалося, тому, як очікується, його винесуть на саміт лідерів ЄС 15−16 грудня.

Оскільки у разі ветування хоча б одного пункту угоди її прийняття стає неможливим, через позицію Польщі допомога Україні на суму 18 млрд євро виявилася заблокованою.

"Сильне розчарування, оскільки Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальну ставку податку" , — заявив один із дипломатів, порівнявши те, що відбувається із «захопленням заручників».

Раніше вказаний пакет блокувала Угорщина, проте її вето врешті-решт вдалося подолати.