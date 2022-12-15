Генштаб: ЗСУ за добу знищили 590 окупантів, 2 РСЗВ та 5 танків

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 590 окупантів, 2 РСЗВ та 5 танків
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Згідно з Генеральним штабом ЗСУ, за минулу добу Збройні сили знищили 590 окупантів, таким чином загальна кількість убитих загарбників досягла 96 590 військових.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 15.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 975 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 5 946 (+9) од.,
  • артилерійських систем - 1 943 (+12) од.,
  • РСЗВ - 406 (+2) од.,
  • засобів ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27) од.,
  • крилатих ракет - 592 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4 563 (+1) од.,
  • спеціальної техніки – 172 (+1) од.

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