Генштаб: ЗСУ за добу знищили 590 окупантів, 2 РСЗВ та 5 танків
Згідно з Генеральним штабом ЗСУ, за минулу добу Збройні сили знищили 590 окупантів, таким чином загальна кількість убитих загарбників досягла 96 590 військових.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 15.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 2 975 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 5 946 (+9) од.,
- артилерійських систем - 1 943 (+12) од.,
- РСЗВ - 406 (+2) од.,
- засобів ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27) од.,
- крилатих ракет - 592 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 563 (+1) од.,
- спеціальної техніки – 172 (+1) од.