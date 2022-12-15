Білоруські війська повертаються на базу – Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі повідомляє, що 38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності перекидали у прикордоння з Україною, вже повертається назад до Бресту.

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації" , - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Міноборони РБ також опублікувало фото нібито повернення бригади до ППД.

Також оборонне відомство оприлюднило відео, як 14 грудня військові форсували річку Нєман.

За даними "Білоруського Гаюна", йдеться про підрозділи 7 окремого танкового батальйону (мінімум 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади.

Також повідомляється, що 7 отб 11 омбр найімовірніше вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гозький" у Гродненському районі, і розпочав виконання навчально-бойових завдань.

Увечері 14 грудня у Борисівському районі, неподалік від переправи через річку Березина, було помічено колону, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади.

За даними "Білоруського Гаюна", колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський".