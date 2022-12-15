Білоруські війська повертаються на базу – Міноборони Білорусі

Білоруські війська повертаються на базу – Міноборони Білорусі
Фото: Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі повідомляє, що 38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності перекидали у прикордоння з Україною, вже повертається назад до Бресту.

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації" , - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Міноборони РБ також опублікувало фото нібито повернення бригади до ППД.

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Також оборонне відомство оприлюднило відео, як 14 грудня військові форсували річку Нєман.

За даними "Білоруського Гаюна", йдеться про підрозділи 7 окремого танкового батальйону (мінімум 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади.

Також повідомляється, що 7 отб 11 омбр найімовірніше вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гозький" у Гродненському районі, і розпочав виконання навчально-бойових завдань.

Увечері 14 грудня у Борисівському районі, неподалік від переправи через річку Березина, було помічено колону, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади.

За даними "Білоруського Гаюна", колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський".

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