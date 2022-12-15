Залужний: РФ готує 200 тисяч солдатів, вони знову підуть на Київ

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю The Economist, росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ, повідомляє Українська правда.

"Росія стягує людей і зброю для нового наступу. Вже в січні, але швидше за все навесні, вона може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ.

Це не наші слова, а оцінка керівника Збройних Сил України генерала армії Валерія Залужного" , - йдеться в матеріалі видання.

ЗМІ повідомляє, що генерал Залужний разом з президентом України Володимиром Зеленським та командувачем Сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про критичні кілька місяців попереду.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати.

Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб...

Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ" , - заявив головком ЗСУ.

За словами головнокомандувача, стовідсотково росіяни, як і під час другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

"Боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере ще мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков (радянський воєначальник часів Другої світової війни), це все одно не принесе бажаного результату" ,- підкреслив Залужний.

Західні джерела повідомляють, що командувач російськими військами генерал Сергій Суровікін завжди розглядав конфлікт з Україною як багаторічний.

Генерали російського диктатора Володимира Путіна наполегливо продовжують підготовку і розгортання нещодавно мобілізованих військ та переоснащення промисловості, щоб допомогти військовим - в тому числі, як кажуть українські командири, шляхом виробництва артилерійських снарядів.

Відзначається, що заморожування війни повторило б помилку трьох років, які передували вторгненню 24 лютого 2022 року: "За цей час Путін нескінченно розмовляв з лідерами Заходу, які потурали йому, в той же час готуючи армію до вторгнення".

Залужний відзначив, що в Україні закінчуються запаси боєприпасів для існуючих оборонних систем.

Американські ЗРК Patriot, які мають надійти в Україну, стануть величезним поштовхом для ЗСУ, але навчання солдатів їх використанню потребує часу. У виданні зазначають, що вони Patriot б бути поставлені ще кілька місяців тому.