Зеленський: Наступні півроку стануть вирішальними у війні проти РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку війни України з Росією стануть вирішальними. Вони вимагатимуть більших зусиль за той час, що вже минув, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав у зверненні до Європейської Ради.

"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув" , — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що, по-перше, енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

"Друге — зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект — оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте — дипломатія" , — зазначив Зеленський.

Своєю чергою глава держави закликав союзників підтримати українську формулу миру.