Зеленський: Наступні півроку стануть вирішальними у війні проти РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку війни України з Росією стануть вирішальними. Вони вимагатимуть більших зусиль за той час, що вже минув, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав у зверненні до Європейської Ради.
"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", — заявив Зеленський.
Він також наголосив, що, по-перше, енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.
"Друге — зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект — оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте — дипломатія", — зазначив Зеленський.
Своєю чергою глава держави закликав союзників підтримати українську формулу миру.
"І п’яте — на наступні півроку. Ціннісне завдання. Вірю, що все акцентоване мною сьогодні — буде реалізоване. Бо для України і для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання — реалізуємо", — підсумував Зеленський.