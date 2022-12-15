Залужний розповів, що йому потрібне для перемоги

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний в інтерв'ю The Еconomist заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та півтисячі гаубиць, повідомляє Українська правда.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібні 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого" , - заявив головком ЗСУ.

Він наголосив, що зараз отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно".

Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".

Відповідаючи на запитання, чи стримують якось союзники Україну від наступу на Крим, Залужний зазначив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ потрібно подолати відстань 84 км до Мелітополя.

Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору в АРК – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих самих "Хаймарсів" та ін.

Але щоб дійти до Мелітополя, Україні потрібні ресурси, наголосив Залужний.

Також Головнокомандувач Збройних сил на питання журналістів чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації відповів, що українське військо достатньо укомплектоване, але потребує більшої кількості зброї.

"Ми вже проводимо її у тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. У мене є достатньо. Мені не потрібно сотні тисяч.

Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси..." , - наголосив Залужний.

Крім цього, Головнокомандувач ЗСУ розповів, що він думає про командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна.

"При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра I, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що чи ти виконуєш завдання, чи тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює" , - повідомив Залужний.

За словами головнокомандувача, в українській армії все по-іншому - іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А "тримати порядок кулаками та біцепсами" у Збройних силах України не виходить.

"Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним - це означає залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішими, бути сильнішими, бути талановитішими і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую" , - наголосив головнокомандувач.

Залужний наголосив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях.