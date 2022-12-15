У понад 60% українців погіршився матеріальний стан – опитування

В Україні для 63% опитуваних погіршився матеріальний стан сім'ї, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Соціологічна група "Рейтинг"

Для 32% українців не змінилося матеріальне становище, для 13% – покращало. Респонденти оцінили економічну ситуацію в країні: 80% відзначили про погіршення, 10% – відсутність змін, лише 6% – про покращення.

Соціологічна група "Рейтинг"

Третина (35%) опитаних наголосили на погіршенні власного здоров'я, для 60% - ситуація не змінилася і для 12% респондентів покращилася ситуація.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтіг" 20-21 листопада 2022 методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Аудиторія: населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова система: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%