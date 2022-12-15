ГУР: РФ мінує берег Криму, щоб не висадився український десант

В тимчасово окупованому Криму частково мінують берегову лінію, щоб не допустити висадки українського десанту, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Росіяни в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей".

Крім того, окупанти продовжують встановлювати протитанкові тетраедри, щоб зупинити просування важкої техніки.