ОГП: Росіяни обстріляли Очаків, пошкодили об’єкти інфраструктури

Вранці 15 грудня російські військові вдарили з артилерії по Очакову у Миколаївській області, пошкодили об’єкти інфраструктури та приватні будинки, але цивільні люди не постраждали, повідомляє Українська правда.

Ппро це повiдомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 15 грудня о 06:00 та 07:05 год російські військові вчергове завдали масовані артилерійські удари по місту Очакову.

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки містян.

За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення немає.

Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в четвер зранку окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області.