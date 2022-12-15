Мер: Росіяни хочуть заборонити обіг гривні в Мелітополі з 1 січня

Росіяни з 1 січня 2023 року хочуть заборонити обіг гривні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що після кожної вдалої акції ЗСЦ і Сил спротиву російські окупанти починають черговий виток терору цивільних. Зокрема, в місті посилились фільтраційні заходи – перевіряють мобільні телефони, автівки, містян саджують у підвали.

"З 1 січня загарбники посилять і економічний терор – заборонять обіг гривні і прирівняють його до "федерального злочину" , – написав Федоров.

Мер тимчасово окупованого міста додав, що мелітопольців, які через окупацію опинилися на межі виживання, змушують міняти гривню на "дерев’яні" (рублі), по вкрай невигідному курсу.

Різницею з обміну наживаються колаборанти та їх московські куратори.