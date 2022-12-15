Аналітик CIT розповів про останні дії ЗСУ у Мелітополі

Аналітик Conflict Intelligence Team в інтерв'ю Радіо НВ прокоментував останні дії Збройних сил України в Мелітополі, повідомляє Новое время.

"Не тільки мені, а й багатьом аналітикам це нагаду те, що відбувалося в Херсоні і на шляхах постачання правобережжя. У нас там, на цьому напрямку на заході, ті дії, можливо те, що відбувається, називається — підготовка поля бою" , — сказав Михайлов Радіо НВ.

За його словами, якщо припустити, що на Запорізькому напрямку можливий український наступ, дії ЗСУ спрямовані на те, щоб зруйнувати постачання та структуру командування окупантів.

"Відповідно це має полегшити дії сухопутних сил, якщо вони підуть в наступ звільняти окуповану частину Запорізької області" , — додав аналітик CIT.

За словами Михайлова Запорізький напрямок — один з тих, де українські сили очевидно можуть розвивати наступ. За його словами, там, швидше за все, не встигли побудувати такі серйозні фортифікаційні споруди як у Луганській області.

"Елементарно, тому що фронт там дуже довгий і скоріш за все неможливо його повністю перекрити. І скоріш за все він обладнаний фортифікаційними спорудами тільки на якихось стратегічних напрямках" , — припустив аналітик CIT.

Михайлов зазначив, це дає можливість українським мобільним механізованим силам обходити укріплення і створювати так звані котли, оточувати росіян, або примушувати їх відходити.

"Це те, що ми спостерігали на Харківщині, певною мірою і на Херсонщині також. Теоретично це повторити — можливо. Для цього в першу чергу, як про це вже наголошував, наприклад, Резніков, потрібно дочекатися сприятливих погодних умов" , — сказав він.

За словами аналітика CIT, такими умовами є замерзання ґрунту, яке буде сприяти руху колісної техніки та вантажівок, які підвозять паливо та боєприпаси, без яких неможливі жодні глибокі наступальні дії.

12 грудня повідомлялося, що під Мелітополем пошкоджено міст, який росіяни використовували для перекидання військової техніки.

На тлі дедалі частіших ударів українських сил по базах і скупченнях російських військ в районі Мелітополя світова преса активно обговорює можливість звільнення міста.