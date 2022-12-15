Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги
Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги. Серед переданої зброї - броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer та ракети для системи ППО IRIS-T, повідомляє Новое время.
Оновлений список зброї опубліковано на сайті німецького уряду.
За минулий тиждень Берлін відправив до України:
- додаткові ракети для ЗРК IRIS-T;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer;
- 30 тисяч снарядів для 40 мм гранатометів;
- 5 тисяч артилерійських боєприпасів 155 мм калібру;
- 4 машини швидкої допомоги;
- 18 вантажівок 8х8 зі змінним кузовом.
Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Україні найбільше потрібні ракети саме для німецької системи IRIS-T.
ЗМІ повідомляли, що в Німеччині збудують завод з виробництва боєприпасів. Це допоможе налагодити постачання Україні снарядів для зенітних самохідних установок Gepard.