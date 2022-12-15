Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги. Серед переданої зброї - броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer та ракети для системи ППО IRIS-T, повідомляє Новое время.

Оновлений список зброї опубліковано на сайті німецького уряду.

За минулий тиждень Берлін відправив до України:

додаткові ракети для ЗРК IRIS-T;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer;

30 тисяч снарядів для 40 мм гранатометів;

5 тисяч артилерійських боєприпасів 155 мм калібру;

4 машини швидкої допомоги;

18 вантажівок 8х8 зі змінним кузовом.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Україні найбільше потрібні ракети саме для німецької системи IRIS-T.

ЗМІ повідомляли, що в Німеччині збудують завод з виробництва боєприпасів. Це допоможе налагодити постачання Україні снарядів для зенітних самохідних установок Gepard.