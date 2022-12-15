KSE: Росія завдала $136 млрд прямих збитків інфраструктурі України

Станом на листопад загальна сума прямих задокументованих збитків житловій, нежитловій нерухомості та інфраструктурі України внаслідок збройної агресії Росії становить 135,9 мільярда доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у даних дослідження Kyiv School of Economics.

У KSE зазначають, що порівняно зі звітом від вересня, найбільше постраждала енергетична інфраструктура, промисловість, державні та недержавні підприємства.

"Сума збитків промисловим підприємствам зросла на 3 млрд дол та складає 13 млрд дол. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. Збитки енергетичної інфраструктури збільшилися до 6,8 млрд дол" , – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що сума збитків може бути вищою, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств на тимчасово окупованих територіях та детальна інформація про збитки, завдані енергетичній інфраструктурі.

Також на 2 млрд дол зросли збитки завдані житловому фонду до 52,5 млрд дол – частка житлового фонду у загальному обсязі збитків складає 38,6%.

Сума збитків інфраструктури зросла до 35,6 млрд дол, їхня частка складає 26.2% у загальному обсязі.

"У порівнянні з початком осені збільшилися також збитки, завдані внаслідок бойових дій інфраструктурі таких сфер як освіта – 8,2 млрд дол, охорона здоровʼя – 1,7 млрд дол, культура, туризм та спорт – 2,1 млрд дол" , – додали в KSE.

Станом на листопад 2022 року з початку великої війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:

84,2 тис одиниць сільгосптехніки;

153 заклади соціальної сфери;

2692 заклади дошкільної, середньої та вищої освіти;

305 АЗС;

27 торгових центрів;

14,4 тис комунального транспорту;

194,8 тис приватних легкових авто;

330 лікарень;

880 обʼєктів культури;

94 релігійні споруди;

157 закладів туризму;

595 адмінбудівель державного та місцевого управління.

Також внаслідок ракетних обстрілів росії в Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання: 444 котелень, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. З них вже відновлено майже 300 обʼєктів теплопостачання.

Нагадуємо:

Загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України станом на вересень 2022 року становила понад $127 млрд (за вартістю заміщення).