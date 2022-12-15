Рєзніков: Новий російський наступ може відбутися вже в лютому

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що новий російський наступ може відбутися вже у лютому наступного року, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Guardian міністр повідомив, що нова партія мобілізованих росіян може бути підготовлена краще, ніж ті, хто вже знаходяться на полі бою в Україні.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 000 осіб, розпочала свої тренувальні курси у різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу намагаються розпочати швидше за все у лютому, як і минулого року. Це їхній план" , - сказав він.

Резніков також описав основну тактику російських командирів як «м'ясорубку», коли вони кидають у бій якнайбільше тіл, сподіваючись, що вони зруйнують меншу українську армію.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також говорив, що у лютому РФ може піти у новий наступ.

Залужний зазначав, що наступ може статися не на Донбасі, а у напрямку Києва з боку Білорусі, також він не відкидає атаки на південному напрямку.

За даними Американського інституту вивчення війни, найближчими місяцями російські війська можуть відновити спроби наступальних операцій на двох основних напрямках: на північному сході України вздовж кордону Харківської та Луганської областей або Донецької області.