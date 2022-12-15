Резніков: Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію

Глава Міноборони Олексій Резніков переконаний, що ЗСУ перестали бути «маленькою радянською армією», і можуть протистояти агресорові, який перевершує українські сили за чисельністю, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю для Guardian міністр описав основну тактику російських командирів як «м'ясорубку», коли вони кидають у бій "якомога більше тіл", сподіваючись, що вони зруйнують меншу українську армію.

Резніков нагадав, що ЗСУ проходять навчання у низці західних країн. Він додав, що гібридна тактика України, добре навчені війська та зброя від союзників, дозволить протистояти новим атакам.

"Якби це була м'ясорубка проти м'ясорубки, ми програли б. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка битиметься з великою радянською армією. Звісно, велика радянська армія переможе, а маленька радянська армія програє, але ми не радянська армія" , - сказав міністр.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін - це звичайний командир часів Петра I. Залужний також назвав його «держимордою» і наголосив, що підхід російської армії не працює.