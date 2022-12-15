Експерти порахували вартість новорічного столу 2023 для українців

Експерти порахували вартість новорічного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України, повідомляє Ділова столиця.

Українцям традиційний святковий стіл на зустріч 2023 року обійдеться майже вполовину дорожче, ніж торік за інформацією Інституту аграрної економіки.

"Навряд чи воєнний стан дозволить багатьом українським родинам відзначити Новий рік традиційно. Для тих, у кого буде така можливість, в тому числі й приготувати традиційні страви, науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість новорічного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня 2022 року" , — йдеться в повідомленні.

Новорічне меню обійдеться для родини з 4 осіб в близько 2 655 грн, тобто на 43,9 % дорожче, ніж торік. Рахували новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 281,71 грн. Це на 41,9 % більше, ніж при святкуванні Нового 2022 року. На 2,5 % дорожче рівня минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Витрати на м’ясні продукти зросли удвічі. М’ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим з-поміж інших видів м’яса. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 871,45 грн. Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 65,40 грн.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 254,95 грн (на 37,5 % дорожче вартості минулого року). Фрукти обійдуться у 168,92 грн (зростання вартості на 59,7 %.). Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (на 3,4 % більше). Шоколадні цукерки – в середньому 185 грн за 1 кг (на 8,8 % більше).

Пляшка вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 140 грн. У півтора раза більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5‑річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 28,4 % і 16,1 %. Безалкогольні напої обійдуться у 104,11 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу для середнього українця становитиме 2655,17 грн. Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 3180,17 грн.

"Цьогорічне, досить суттєве зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах" , — пояснює директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів.