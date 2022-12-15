Єврорада не погодила ліміт цін на газ і продовжить обговорення

Європейська рада не домовилася про запровадження максимальної ціни на газ. Таку ініціативу продовжать обговорювати на початку наступного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення прес-секретаря голови Європейської ради Баренда Лейтса у Twitter.

Він оприлюднив підсумкову заяву засідання Європейської ради з питань енергетики.

"Європейська рада вітала досягнутий прогрес і закликала Раду ЄС фіналізувати 19 грудня роботу щодо пропозицій щодо підвищення солідарності шляхом кращої координації закупівель газу, зокрема через Енергетичну платформу ЄС (механізм спільних закупівель газу в ЄС - ред.), обміну газом через кордон, створення надійних цінових орієнтирів та механізму коригування ринку" , - сказано у документі.

Нагадаємо, ще у вівторок, 13 грудня, стало відомо, що міністри енергетики країн Євросоюзу не погодили запровадження максимальної вартості газу. Проти такої ініціативи виступила Угорщина.