ЗМI: Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії ще на 6 місяців

Санкції проти Росії з січня 2023 року буде продовжено ще на 6 місяців. Таке рішення ухвалили лідери країн ЄС на сьогоднішньому засіданні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twiter.

"Лідери ЄС тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців. Це буде офіційно зроблено в січні" , - написав Йозвяк.

Нагадаємо, що Євросоюз ще не погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, оскільки очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС мають різні думку з низки питань.

Раніше ми писали, що 15 грудня, мають продовжитись переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії.