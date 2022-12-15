Генерал Сирський: Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової

У ході розв’язаної Росією повномасштабної війни боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової, повідомляє Новое время.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Economist, опублікованому в четвер, 15 грудня.

Генерал розповів, що під керівництвом Сергія Суровікіна російські окупанти змінюють тактику і атакують невеликими, добре скоординованими пішими загонами. Так втрати серед російських солдатів зростають, але «це ніколи не було найвищим пріоритетом для Росії».

Говорячи про наступ захисників України в Харківській області, командувач Сухопутних військ зазначив, що «не менше за інших був здивований швидкістю просування». За даними The Economist, генерал використовував невеликі мобільні групи, і вони змогли на п'ятий день виконати «дві найбільш амбіційні цілі» - захоплення найважливіших російських логістичних вузлів у Куп'янську та Ізюмі.

На думку Сирського, луганський досвід показав, що оголошена в Росії мобілізація може працювати — уздовж східної лінії фронту «масово з'являються досить добре підготовлені солдати», частина з них прибуває зі східних російських регіонів і з Уралу.

"Це викликає занепокоєння, каже генерал, але ще більш нагальною проблемою є подальше постачання зброї в Україну. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, яку можна порівняти з часами Другої світової війни. Бої виграє сторона, яка швидко доставляє снаряди до зброї" , — сказано в матеріалі The Economist.

Генерал також відповів на запитання, якою буде перемога України, і наголосив: «Ми переможемо, коли ворога буде знищено, а ми стоятимемо на своїх кордонах». Як пише The Economist, оцінка Сирського "передбачає, що він не впевнений, що це відбудеться незабаром" — на думку генерала, найближчим часом Україна продовжить "активну оборону".