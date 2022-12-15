Данілов: Путін переляканий – і це небезпечно, але шансів захопити нас нуль

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні гарячу лінію та підсумкову пресконференцію через страх, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Олексій Данілов в ефірі телемарафону 15 грудня.

"Просто він лякається, що в той момент, коли він буде проводити конференцію, десь щось спалахне – якась "бавовна", або щось бабахне. Уявляєте собі, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час його так званого спілкування з народом. Тому, звичайно, він зараз знаходиться у стані переляканої людини.

Це для нас є дуже небезпечним, тому що щур, загнаний у кут, куди його заганяють Збройні сили та усе наше суспільство – всіх тих керманичів, які в Російській Федерації розгорнули війну проти нашого народу, – звичайно, вони зараз будуть чинити опір.

Тому ми до цього готові та розуміємо, що треба робити. Ще раз наголошую, що шансів у цих терористів захопити нашу територію нуль".

Секретар РНБО також прокоментував жарт депутата Державної думи РФ Олега Нілова, який пообіцяв "хлопчику Вові з Києва" подарувати на Новий рік ракетний обстріл.

"Це ж не ми казали. Це вони казали. Повірте, будуть. Почекаємо трохи – і все їм буде. Якщо Володя у Москві чекає з Києва ракети, то ми не маємо їм в цьому відмовляти" , – сказав Данілов.

"Дві ракети "Нептун" відправили (крейсер) "Москву" навічно (у відомому напрямку – ред.) – почекаємо, доки наступні наші ракети відправлять іншу Москву так само навічно" , – додав він.

Передісторія: