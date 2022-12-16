ISW: Війська РФ не зможуть взяти Київ при повторній спробі

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть захопити Київ, навіть якщо знову атакуватимуть українську столицю з території Білорусі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

В ISW переконані, що у випадку повторного наступу на північ України російські війська навряд чи будуть більш успішними взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року.

Аналітики інституту вважають, що звичайні збройні сили Росії сильно деградували і не мають бойової потужності, яку вони мали, коли РФ спробувала і провалила свою повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року.

Також в інституті відзначають, що російські війська не змогли захистити свої здобутки по всій Україні і втратили понад 70 тис. кв. км окупованої території з моменту відходу з-під Києва.

Аналітики наголошують, що наразі росіяни в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 м за день після того, як зосередили там свої основні зусилля.

А ще, йдеться у звіті ISW, Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

"Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати" , – додають аналітики інституту.

Основні висновки ISW: