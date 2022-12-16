ЦНС: Окупанти вивезли до РФ 40 дітей із Луганщини

Російські окупанти вивезли на територію РФ 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька, повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни проводять тотальні медобстеження українських дітей, щоб направити їх на примусове "лікування" до дитячих таборів. Напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєверодонецька до Ставропольського краю РФ" , - повідомили у ЦНС.

У ЦНС розповіли, що у таборах дітям "промивають мізки" російською пропагандою. Їм пояснюють, що "Україна розв'язала цю війну".

Перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" із пропагандистською метою, повідомили у Спротиві.